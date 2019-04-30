Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA LA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE
MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA LA COLOMBO E LA ROMA-FIUMICINO
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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