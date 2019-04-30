Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME PERMANGONO LUNGHE CODE TRA BOCCEA E VIA DEL MARE
SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E NEI PRESSI DI TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA
A COLLEVERDE CODE NEI PRESSI DELLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E VIA MARCO SIMONE TUTTO IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI ALBUCCIONE, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIIONI
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E CAMPOLEONE
INFINE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA MONTE D’ORO E POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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