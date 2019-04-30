Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LUNGHE CODE TRA BOCCEA E VIA DEL MARE
SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
SULLA CASSIA BIS CODE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA PER UN’AUTO IN PANNE IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E CAMPOLEONE
INFINE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA MONTE D’ORO E POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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