Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 09:45

ANCORA DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LUNGHE CODE TRA BOCCEA E VIA DEL MARE

SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

SULLA CASSIA BIS CODE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA PER UN’AUTO IN PANNE IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA

SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E CAMPOLEONE

INFINE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA MONTE D’ORO E POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA

