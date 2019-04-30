Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO DOPO CHE UN’AUTO IN FIAMME PER TUTTA LA MATTINA AVEVA BLOCCATO IL TRAFFICO IN ESTERNA TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE
REGOLARE IL TRAFFICO ANCHE SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO E SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA A ROMA
AD ESCLUSIONE DELLA CASILINA CHE RISULTA RALLENTATA NEL TRATTO TRA TORRE GAIA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PIU’ A SUD SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E CAMPOLEONE
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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