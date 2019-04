Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI, VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEL TRATTO TRA TORRE GAIA E PANTANO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E CAMPOLEONE

A POMEZIA SULLA VIA DEL MARE CODE TRA VIA NARO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE COLLI DI ENEA

A LATINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA CIRCONVALLAZIONE,

MENTRE SU VIA PIAVE E SULLA VIA DEI MONTI LEPINI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

LA CARPINETANA RISULTA MOLTO TRAFFICATA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI COLLEFERRO

A SUD DELLA REGIONE, SULLA VIA FLACCA CODE NEI PRESSI DI FORMIA, MENTRE SULL’APPIA TROVIAMO CODE NEI PRESSI DI TERRACINA E FORMIA E PIU’ AVANTI TRA SCAURI E MINTURNO

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral