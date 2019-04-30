Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO VERSO ROMA SULLA
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI VERSO ROMA TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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