Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO VERSO ROMA SULLA

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI VERSO ROMA TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral