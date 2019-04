Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E APPIA, IN INTERNA INVECE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E L’A24

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA CODE TRA LA CELSA E VIA TIBERINA VERSO MONTEBELLO. SULLA TIBERINA CODE DA VIA TARANO ALLA FLAMINIA VERSO PRIMA PORTA

FINO AL 3 MAGGIO LAVORI SU VIA FOSSO DELL’OSA TRA VIA FILETTO E VIA PRENESTINA SENSO UNICO ALTERNATO E PER EFFETTO, DEVIATA LA LINEA BUS 314

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO, SU VIA DI TOR BELLA MONACA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LA CASILINA E VIA DELL’ARCHEOLOGIA

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E FRATTOCCHIE

CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA

DOMANI PRIMO MAGGIO A ROMA, LE LINEE METRO A, B,B1 E C RESTERANNO IN SERVIZIO FINO ALL’1.30 DI NOTTE; DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87 E 118.E DA STANNOTTE ANCHE LA N2. VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO E A Più TARDI

