Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA L’AURELA E CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO, SU VIA DI TOR BELLA MONACA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LA CASILINA E VIA DELL’ARCHEOLOGIA

CODE SULL’APPIA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E ALBANO VERSO ARICCIA,

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI DI PAVONA E FRATTOCCHIE

SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI PRIMO MAGGIO A ROMA, LE LINEE METRO A, B,B1 E C RESTERANNO IN SERVIZIO FINO ALL’1.30 DI NOTTE; DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87 E 118.E DA STANNOTTE ANCHE LA N2. VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

