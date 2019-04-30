Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 17:35 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E L’A24.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO
SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO PER CHI ESCE DA ROMA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO, SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ANULARE A MENTANA E SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI
FINO AL 3 MAGGIO LAVORI SU VIA FOSSO DELL’OSA TRA VIA FILETTO E VIA PRENESTINA, PER EFFETTO: SENSO UNICO ALTERNATO E è DEVIATA LA LINEA BUS 314
CODE SULL’APPIA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO,
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE
SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI PRIMO MAGGIO A ROMA, LE LINEE METRO A, B,B1 E C RESTERANNO IN SERVIZIO FINO ALL’1.30 DI NOTTE; DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87 E 118.E DA STANNOTTE ANCHE LA N2. VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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