Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 18:05 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE A CASAL DEL MARMO RESTANO CODE A TRATTI DALLA PISANA, PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIRERA DI ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO
IN ENTRATA A ROMA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO
TRAFFICO INTENSO PER CHI ESCE DA ROMA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO, SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS DAL RACCORDO ANULARE A MENTANA E SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI
NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO A FRASCATI, GROTTAFERRATA VELLETRI E PALESTRINA
CODE SULL’APPIA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO,
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, PAVONA CECCHINA E CAMPOLEONE
SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO E LA COLOMBO, MENTRE VERSO APRILIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA STRAMPELLI E VIA DEI RUTULI
SULLA COLOMBO INFINE CODE TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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