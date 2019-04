Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 18:05 ALESSIO CONTI



SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE A CASAL DEL MARMO RESTANO CODE A TRATTI DALLA PISANA, PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIRERA DI ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO

IN ENTRATA A ROMA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO

TRAFFICO INTENSO PER CHI ESCE DA ROMA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO, SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS DAL RACCORDO ANULARE A MENTANA E SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI

NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO A FRASCATI, GROTTAFERRATA VELLETRI E PALESTRINA

CODE SULL’APPIA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO,

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, PAVONA CECCHINA E CAMPOLEONE

SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO E LA COLOMBO, MENTRE VERSO APRILIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA STRAMPELLI E VIA DEI RUTULI

SULLA COLOMBO INFINE CODE TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO.

Servizio fornito da Astral