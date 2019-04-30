Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 18:35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA PISANA A CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO LE CODE TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO
IN ENTRATA A ROMA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
TRAFFICO INTENSO PER CHI ESCE DA ROMA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO, SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS DAL RACCORDO ANULARE A MENTANA E SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI
CODE SULL’APPIA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO,
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
SULLA PONTINA CODE ANCHE PER INCIDENTE VERSO L’EUR TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO
SULLA COLOMBO INFINE CODE TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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