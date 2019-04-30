Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 30 APRILE 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE VERSO L’EUR TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA
SULLA CASSIA UN’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI STRADA FORO-CASSIO CREA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VETRALLA E PIAN SAN MARINO
UN’INCIDENTE ANCHE SULLA FLAMINIA CREA CODE TRA RIANO E MORLUPO VERSO CIVITA CASTELLANA
TRAFFICO INTENSO PER CHI ESCE DA ROMA: SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS DAL RACCORDO ANULARE A MENTANA E SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI
SULLA COLOMBO INFINE CODE TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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