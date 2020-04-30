Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 29 APRILE 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA PER LAVORI IN CORSO A CURA DEL COMUNE DI ROMA, CI SONO CODE TRA VIA BRACCIANESE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI, CHIUSA AL TRAFFICO LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO DAL KM 11 AL KM 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO TRA FONTENOVA E RIALTO PER LAVORI A CURA DI ASTRAL DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DELLE NEVICATE DEI GIORNI SCORSI
PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A TAL PROPOSITO, IL COMUNE DI CAMPAGNANO, IN PROVINCIA DI ROMA, E’ ANCORA ZONA ROSSA. SOSPESE DUNQUE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEL COMUNE.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA GIORNATA.
Servizio fornito da Astral