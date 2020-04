Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2020 ORE 9.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE,

LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE. AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI SEGNALANO CODE PER TRAFFICO IN TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL COVID-19, IL COMUNE DI CAMPAGNANO, IN PROVINCIA DI ROMA, E’ ANCORA ZONA ROSSA. SOSPESE DUNQUE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEL COMUNE.

SEMPRE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONA VIRUS, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral