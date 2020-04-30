Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI REGISTRANO CODE IN TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
E PROPRIO A PROPOSITO DEL TRATTO URBANO, SEGNALIAMO LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E PORTONACCIO, NELLE DUE DIREZIONI, LE OPERAZIONI TERMINERANNO ALLE 18 DI QUESTA SERA
RESTANDO IN AMBITO CANTIERI, SEMPRE NELLA GIORNATA SI SEGNALANO LAVORI SULLA A24ROMA-TERAMO, TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI, IN DIREZIONE ROMA, E TRA ROMA EST E VICOVARO-MANDELA, IN DIREZIONE TERAMO. TERMINE DELLE OPERAZIONI PREVISTO PER LE ORE 18.
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL COVID-19, IL COMUNE DI CAMPAGNANO, IN PROVINCIA DI ROMA, E’ ANCORA ZONA ROSSA. SOSPESE DUNQUE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEL COMUNE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CAUSA GUASTO SULLA LINEA ROMA OSTIENSE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLE LINEE ROMA PISA, ROMA FIUMICINO ORTE E ROMA VITERBO,
fino a 20 minuti DI RITARDO per i treni in viaggio
SEMPRE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONA VIRUS, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral