Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI LA STORTA NEI DUE SENSI
SUL TRATTO URBANO DEL A24, SEGNALIAMO LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E PORTONACCIO, NELLE DUE DIREZIONI, LE OPERAZIONI TERMINERANNO ALLE 18 DI QUESTA SERA
RESTANDO IN AMBITO CANTIERI, SEMPRE NELLA GIORNATA SI SEGNALANO LAVORI SULLA A24ROMA-TERAMO, TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI, IN DIREZIONE ROMA, E TRA ROMA EST E VICOVARO-MANDELA, IN DIREZIONE TERAMO. TERMINE DELLE OPERAZIONI PREVISTO PER LE ORE 18.
I LAVORI PROSEGUONO ANCHE SR207 NETTUNENSE.
QUI SI TRATTA DI OPERAZIONI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA ALTEZZA KM 7+500, PRESSO CECCHINA
VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE PER I TRENI NODO DEL ROMA IN SEGUITO AD UN PROBLEMA TECNICO A ROMA OSTIENSE
I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO
RICORDIAMO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONA VIRUS, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral