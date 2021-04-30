Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2021 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2021 ORE 835 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI COLLEVERDE, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO
ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, CHE SI AGGIUNGE AL SERVIZIO PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO
DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral