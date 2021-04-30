Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2021 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’AREA DI SERVIZIO PRENESTINA FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA CASILINA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE; STESSA SITUAZIONE IN INTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER BOCCEA FINO ALLA PRENESTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA; A SUD DELLA CAPITALE UN MEZZO PESANTE IN PANNE NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL RACCORDO RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, CON CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI; SULLA STESSA PONTINA CODE ANCHE IN USCITA DALLA CITTA’, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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