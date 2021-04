Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI: AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’AREA DI SERVIZIO PRENESTINA FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA; MIGLIORA LA SITUAZIONE IN INTERNA, DOVE PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA;

CIRCOLAZIONE CHE RESTA INVECE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO; A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA DINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE SULLA LINEA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO TRA MINTURNO E SESSA AURUNCA; I TRENI IN VIAGGIO PROCEDONO A VELOCITA’ RIDOTTA, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral