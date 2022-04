Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2022 9.20 ALESSIO CONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE NELLA REGIONE, NON MANCANO PERÒ PICCOLE CRITICITÀ

NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI TROVIAMO 2 INCIDENTI,

UN TAMPONAMENTO CON CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA BIVIO PER CASTEL GANDOLFO VERSO ROMA E L’ALTRO SULLA VIA DEI LAGHI TRA NEMI E LA ROTATORIA DELLA REGIONALE ROCCA DI PAPA

TROVIAMO CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DELLA CHIUSURA DI ENTRAMBE LE CORSIE SI SORPASSO

CODE PER LAVORI ANCHE NEL REATINO SULLA SALARIA TRA MICIGLIANO E POSTA, ALL’ALTEZZA DI GOLE DEL VELINO

A SUD IN PROVINCIA DI LATINA S’INTENSIFICA IL TRAFFICO A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA VERSO IL CENTRO E SU LUNGOMARE REPUBBLICA VERSO GAETA

E INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO,

OGGI A ROMA SOSPENSIONE DEI LAVORI ALLO SNODO DELLE METRO B E C A COLOSSEO. LA LINEA B SARÀ DUNQUE OPERATIVA SU INTERA LINEA CON I CONSUETI ORARI DEL SABATO

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA

OGGI ALLE 9.00 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, POSSIBILI DEVIAZIONI AI BUS DI ZONA COMPRESA LA S13 SAXA RUBRA

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI.

Servizio fornito da Astral