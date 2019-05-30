Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 30 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’APPIA FINO A CASAL DEL MARMO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, CHE PROVOCA CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA;
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO PER SEGNALARE CODE A PARTIRE DA PARCO DEI MEDICI FINO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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