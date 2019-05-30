Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 30 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PISANA E ROMA FIUMICINO, PROSEGUENDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA STESSA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA: DISAGI ANCHE IN INTERNA, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE, ORA RIMOSSO, PERMANGONO CODE TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO;
SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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