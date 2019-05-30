Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 30 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER SETTEBAGNI FINO ALLA TIBURTINA;
VA MIGLIORANDO, INVECE, LA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, RESTANO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI PISANA E LAURENTINA;
RALLENTAMENTI ANCORA PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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