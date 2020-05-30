Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 07:30

di - 30 Maggio 2020 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL FRONTE DELLA VIABILITA’, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO
    PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA, SINO A DOMANI DOMENICA 31 MAGGIO,
    SULLLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA LA SERA DALLE ORE 21.00
    NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO
    DALLE 21.00 E FINO ALLE 23.30, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI
    SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA PIRAMIDE E ACILIA
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO E’ ANCORA RALLENTATO, STIMATI RITARDI DI 10 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home