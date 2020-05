Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA, SINO A DOMANI DOMENICA 31 MAGGIO,

SULLLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA LA SERA DALLE ORE 21.00

NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO

DALLE 21.00 E FINO ALLE 23.30, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA PIRAMIDE E ACILIA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO E’ ANCORA RALLENTATO, STIMATI RITARDI DI 10 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

