Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 08:30

SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE MAGGIORE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

USCIAMO DA ROMA, SULLA PROVINCIALE 41A LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 5+00, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LA CADUTA DI UN MASSO, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SAMBUCI CICILIANO

RIENTRIAMO NELLA CAPITALE

DOVE PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA, E’ STATA PROROGATA, L’APERTURA DEI VARCHI ZTL DI TRASTEVERE, TRIDENTE E CENTRO STORICO FINO AL 30 AGOSTO 2020

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO E’ ANCORA RALLENTATO, SI STIMANO RITARDI DI 10 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

