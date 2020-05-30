Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE MAGGIORE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
USCIAMO DA ROMA, SULLA PROVINCIALE 41A LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 5+00, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LA CADUTA DI UN MASSO, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SAMBUCI CICILIANO
RIENTRIAMO NELLA CAPITALE
DOVE PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA, E’ STATA PROROGATA, L’APERTURA DEI VARCHI ZTL DI TRASTEVERE, TRIDENTE E CENTRO STORICO FINO AL 30 AGOSTO 2020
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO E’ ANCORA RALLENTATO, SI STIMANO RITARDI DI 10 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
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