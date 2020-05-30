Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 08:30

di - 30 Maggio 2020 - 8:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE MAGGIORE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    USCIAMO DA ROMA, SULLA PROVINCIALE 41A LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 5+00, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LA CADUTA DI UN MASSO, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SAMBUCI CICILIANO
    RIENTRIAMO NELLA CAPITALE
    DOVE PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA, E’ STATA PROROGATA, L’APERTURA DEI VARCHI ZTL DI TRASTEVERE, TRIDENTE E CENTRO STORICO FINO AL 30 AGOSTO 2020
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO E’ ANCORA RALLENTATO, SI STIMANO RITARDI DI 10 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home