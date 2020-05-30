Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 09:30

di - 30 Maggio 2020 - 9:30

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    VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DISAGI IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO, TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO, A CAUSA DELLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UNA PERDITA DI GASOLIO, SULLA CORSIA DI SORPASSO, RICORDIAMO, IN CARREGGIATA INTERNA
    SULLA VIA APPIA ANCORA CODE PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PONTE MAGGIORE, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE
    ALCUNI TRENI REGIONALI SONO STATI CANCELLATI O LIMITATI NEL PERCORSO
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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