Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 09:30

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DISAGI IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO, TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO, A CAUSA DELLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UNA PERDITA DI GASOLIO, SULLA CORSIA DI SORPASSO, RICORDIAMO, IN CARREGGIATA INTERNA

SULLA VIA APPIA ANCORA CODE PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PONTE MAGGIORE, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE

ALCUNI TRENI REGIONALI SONO STATI CANCELLATI O LIMITATI NEL PERCORSO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

