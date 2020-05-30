Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 10:30

di - 30 Maggio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE NEI PRESSI DI PONTE MAGGIORE, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
    CI SPOSTIAMO SUL LITORALE, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
    NELLE FINO A DOMANI DOMENICA 31 MAGGIO, POI NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO, DALLE ORE 21.00 FINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE DELLA FERROVIA ROMA-LIDO SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA
    IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:
    04: TRA ACILIA E LIDO CENTRO
    06: LIDO CENTRO-COLOMBO
    EUR FERMI E COLOMBO SARA’ SERVITA DALLA LINEA BUS 070
    IL SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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