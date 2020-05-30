Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE NEI PRESSI DI PONTE MAGGIORE, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
CI SPOSTIAMO SUL LITORALE, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
NELLE FINO A DOMANI DOMENICA 31 MAGGIO, POI NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO, DALLE ORE 21.00 FINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE DELLA FERROVIA ROMA-LIDO SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA
IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:
04: TRA ACILIA E LIDO CENTRO
06: LIDO CENTRO-COLOMBO
EUR FERMI E COLOMBO SARA’ SERVITA DALLA LINEA BUS 070
IL SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral