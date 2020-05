Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE NEI PRESSI DI PONTE MAGGIORE, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

CI SPOSTIAMO SUL LITORALE, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

NELLE FINO A DOMANI DOMENICA 31 MAGGIO, POI NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO, DALLE ORE 21.00 FINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE DELLA FERROVIA ROMA-LIDO SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:

04: TRA ACILIA E LIDO CENTRO

06: LIDO CENTRO-COLOMBO

EUR FERMI E COLOMBO SARA’ SERVITA DALLA LINEA BUS 070

IL SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

