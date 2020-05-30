Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA NETTUNENSE, PER UN INCIDNETE CI SONO CODE TRA VIA PONTINA E VIA DELLA MECCANICA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE
CO SPOSTIAMO SUL RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SITUAZIONE ANALOGA, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA SALARIA E SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI
RISPETTIVAMENTE
TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA
E TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral