Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 12:30

di - 30 Maggio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA NETTUNENSE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE, AL MOMENTO E’ REGOLARE, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI
    PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
    LA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    L’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    ANCHE LA SALARIA E LA NOMENTANA, QUI CODE A TRATTI
    RISPETTIVAMENTE
    TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA
    E TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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