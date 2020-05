Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA NETTUNENSE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE, AL MOMENTO E’ REGOLARE, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

L’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ANCHE LA SALARIA E LA NOMENTANA, QUI CODE A TRATTI

RISPETTIVAMENTE

TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA

E TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

