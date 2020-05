Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

USCIAMO DA ROMA, SULLA PROVINCIALE 41A LA STRADA E’ CHIUSA AL KM 5+000, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LA CADUTA DI UN MASSO, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SAMBUCI CICILIANO

RIENTRIAMO NELLA CAPITALE

DOVE PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA, E’ STATA PROROGATA, L’APERTURA DEI VARCHI ZTL DI TRASTEVERE, TRIDENTE E CENTRO STORICO FINO AL 30 AGOSTO 2020

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

FINO A DOMANI DOMENICA 31 MAGGIO, POI NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO, DALLE ORE 21.00 FINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE DELLA FERROVIA ROMA-LIDO SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:

04: TRA ACILIA E LIDO CENTRO

06: LIDO CENTRO-COLOMBO

EUR FERMI E COLOMBO SARA’ SERVITA DALLA LINEA BUS 070

IL SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

