Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SIS EGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO NEL COMUNE DI OSTIA, STASERA E DOMANI 31 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO A PARTIRE DALLE 21 E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04, 06 E 070;
RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral