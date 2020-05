Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN VARIE TRATTE TRA IL KM 0+000 ED IL KM 25+700 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 19, CON CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA E SENSO UNICO ALTERNATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 18 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral