Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA SALARIA NEI PRESSI DI TORRICELLA IN SABINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ POGGIO SAN LORENZO E ORNARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PROSEGUENDO SULLA SALARIA IN DIREZIONE ROMA ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA;
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO NEL COMUNE DI OSTIA, STASERA E DOMANI 31 MAGGIO A PARTIRE DALLE 21 IL SERVIZIO SARA’ SOSPESO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04, 06 E 070; I LAVORI PROSEGUIRANNO NEI GIORNI 5,6, E 7 GIUGNO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral