Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 18:30

SULLA SALARIA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI TORRICELLA IN SABINA TRA LE LOCALITA’ POGGIO SAN LORENZO E ORNARO, PERMANGONO CODE RESIDUE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PROSEGUENDO SULLA SALARIA VERSO ROMA ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DALLE 8 ALLE 19 TRA IL KM 32 ED IL KM 61 NEL TERRITORIO COMUNALE DI ACUTO, GENAZZANO E CAVE AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 5 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

