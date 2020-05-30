Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2020 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI TORRICELLA IN SABINA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE LOCALITA’ POGGIO SAN LORENZO E ORNARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;
SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO IN VIA CASILINA, TRA LA BORGHESIANA E PANTANO;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO NEL COMUNE DI OSTIA, STASERA E DOMANI 31 MAGGIO A PARTIRE DALLE 21 E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04, 06 E 070; I LAVORI PROSEGUIRANNO NEI GIORNI 5, 6 E 7 GIUGNO;
RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON W END E BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral