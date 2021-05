Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2021 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2021 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

RALLENTAMENTI SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA

PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

SEGNALIAMO SOLTANTO PIOGGIA SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA ORTE E CEPRANO. PRESTARE ATTENZIONE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, OGGI IL SERVIZIO E’ SOSPESO PER LAVORI SULL’INTERA TRATTA; ATTIVE LE LINEE BUS SOTITUTIVE MC TRA SANGIOVANNI E PANTANO ED MC3 TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE

PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO A QUESTA E ALTRE NOTIZIE POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral