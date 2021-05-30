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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2021 ore 11:30

di - 30 Maggio 2021 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2021 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    RALLENTAMENTI SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
    SEGNALIAMO SOLTANTO PIOGGIA SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA ORTE E CEPRANO. PRESTARE ATTENZIONE.
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, OGGI IL SERVIZIO E’ SOSPESO PER LAVORI SULL’INTERA TRATTA; ATTIVE LE LINEE BUS SOTITUTIVE MC TRA SANGIOVANNI E PANTANO ED MC3 TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE
    PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO A QUESTA E ALTRE NOTIZIE POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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