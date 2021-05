Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ RICORDIAMO CHE A LADISPOLI FINO A DOMANI, 31 MAGGIO, AVRANNO LUOGO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA F.LLI BANDIERA E IN VIA CAVOUR. ISTITUITI DUNQUE I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLE VIE INTERESSATE DALLE OPERE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30 E ANCORA DALLE 21.30 FINO ALLE ORE 05.30.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral