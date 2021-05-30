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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2021 ore 17:30

di - 30 Maggio 2021 - 17:30

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    VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2021 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
    SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA;
    RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
    PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ RICORDIAMO CHE A LADISPOLI FINO A DOMANI, 31 MAGGIO, AVRANNO LUOGO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA F.LLI BANDIERA E IN VIA CAVOUR. ISTITUITI DUNQUE I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLE VIE INTERESSATE DALLE OPERE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30 E ANCORA DALLE 21.30 FINO ALLE ORE 05.30.
    SULLA A24 DA DOMANI 31 MAGGIO E FINO AL 5 GIUGNO, CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO TRA VICOVARO-MANDELA E CASTEL MADAMA, IN FASCIA ORARIA 22:00 – 06:00. ENTRATA CONSIGLIATA VERSO ROMA: CASTEL MADAMA. USCITA CONSIGLIATA PROVENENDO DA TERAMO: VICOVARO-MANDELA.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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