Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO:

DA DOMANI 1 LUGLIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO IL SERVIZIO SARA’ RIPROGRAMMATO CON LA CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI E LA SOSTIZIONE CON BUS

ED INFINE RICORDIAMO CHE:

OGGI SONO SOSPESI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA METRO A, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA. IL SERVIZIO DELLA METRO A, DUNQUE, È REGOLARE.

