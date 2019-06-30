Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO:
DA DOMANI 1 LUGLIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO IL SERVIZIO SARA’ RIPROGRAMMATO CON LA CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI E LA SOSTIZIONE CON BUS
ED INFINE RICORDIAMO CHE:
OGGI SONO SOSPESI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA METRO A, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA. IL SERVIZIO DELLA METRO A, DUNQUE, È REGOLARE.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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