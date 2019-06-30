Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SU VIA DI PRATICA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E CASALE CAPOCOTTA IN DIREZIONE PRATICA DI MARE
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DISAGI SULLA STRADA STALE 7 QUATER VIA DOMITIANA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’AUSONIA E LA FLACCA IN DIREZIONE FORMIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO:
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E CAMPOLEONE SULLE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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