Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 08.20

SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SU VIA DI PRATICA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E CASALE CAPOCOTTA IN DIREZIONE PRATICA DI MARE

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DISAGI SULLA STRADA STALE 7 QUATER VIA DOMITIANA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’AUSONIA E LA FLACCA IN DIREZIONE FORMIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO:

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E CAMPOLEONE SULLE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI.

