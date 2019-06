Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI

SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA TRA FORMIA E GAETA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

DISAGI SULLA STRADA STALE 7 QUATER VIA DOMITIANA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’AUSONIA E LA FLACCA IN DIREZIONE FORMIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,

CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO NEI PRESSI DI CAMPOLEONE, IN DIREZIONE ROMA.

