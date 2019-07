Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI

SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI SPERLONGA, GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DISAGI SULLA STRADA STALE 7 QUATER VIA DOMITIANA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’AUSONIA E LA FLACCA IN DIREZIONE FORMIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,

CIRCOLAZIONE È RALLENTATA SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO IN DIREZIONE ROMA, FRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA.

