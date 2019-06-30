Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBI I SENSI
CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA IN PROSSIMITA’ DELLE DUNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,
CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE ROMA. I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 50 MINUTI DI RITARDO.
ED INFINE
CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E TERMINI PER INTEVENTO TECNICO A TERMINI. BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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