Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 13:30

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBI I SENSI

ED INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E TERMINI.

