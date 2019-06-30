Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBI I SENSI
ED INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,
CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E TERMINI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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