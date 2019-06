Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA

TRA CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI

IL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCHE OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL7 ED FL8, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA TRA TERMINI E CAMPOLEONE

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI LUNEDI’ 1° LUGLIO

SULLA LINEA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

IL SERVIZIO DA LUNEDI’ 1° LUGLIO IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO

IL DETTAGLIO

SIA DELLE CORSE DEI TRENI CANCELLATE

SIA DELLE CORSE SOSTITUITE DA BUS

SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral