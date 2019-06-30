Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA
TRA CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI
IL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCHE OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL7 ED FL8, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA TRA TERMINI E CAMPOLEONE
SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI LUNEDI’ 1° LUGLIO
SULLA LINEA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
IL SERVIZIO DA LUNEDI’ 1° LUGLIO IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO
IL DETTAGLIO
SIA DELLE CORSE DEI TRENI CANCELLATE
SIA DELLE CORSE SOSTITUITE DA BUS
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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