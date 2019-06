Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA CASTEL ROMANO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

ALTRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SU VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO DA CASTEL DI GUIDA A MALAGROTTA, ANCHE QUI IN DIREZIONE ROMA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI LUNEDI’ 1° LUGLIO

SULLA LINEA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO

IL DETTAGLIO

SIA DELLE CORSE CANCELLATE

SIA DELLE CORSE SOSTITUITE DA BUS

SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral