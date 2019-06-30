Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA CASTEL ROMANO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
ALTRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VERSO ROMA
CI SPOSTIAMO SU VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO DA CASTEL DI GUIDA A MALAGROTTA, ANCHE QUI IN DIREZIONE ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI LUNEDI’ 1° LUGLIO
SULLA LINEA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO
IL DETTAGLIO
SIA DELLE CORSE CANCELLATE
SIA DELLE CORSE SOSTITUITE DA BUS
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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