Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA VI AVACCARECCIA A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDNETE SULLA ROMA-TARQUINIA, CODE DA CERVETERI A TORRIMPIETRA, VERSO ROMA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA VIA LITORANEATRA CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RAGGIUNGIANO FORMIA, SULLA VIA FLACCA CODE TRA PORTO SALVO E VIA VINDUCIIO, IN DIREZIONE FORMIA
RIENTRIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA.
INFINE, SULLA VIA AURELIA CODE TRA CASTEL DI GUIDO A MALAGROTTA, IN ENTRATA A ROMA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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