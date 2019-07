Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA VI AVACCARECCIA A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

ALTRO INCIDNETE SULLA ROMA-TARQUINIA, CODE DA CERVETERI A TORRIMPIETRA, VERSO ROMA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA VIA LITORANEATRA CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RAGGIUNGIANO FORMIA, SULLA VIA FLACCA CODE TRA PORTO SALVO E VIA VINDUCIIO, IN DIREZIONE FORMIA

RIENTRIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA.

INFINE, SULLA VIA AURELIA CODE TRA CASTEL DI GUIDO A MALAGROTTA, IN ENTRATA A ROMA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

