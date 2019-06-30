Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE, LE CODE SONO IN DIMINUIZIONI E LOCALIZZATE AL MOMENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA-TARQUINIA, ANCORA CODE DA CERVETERI E PALIDORO, IN DIREZIONE ROMA
MENTRE PER IL TRAFFICO DEL RIENTRO
CI SONO CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL RACCORDO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA LITORANEA, DA VIA DELLA VILLA DI PLINIO A TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA
ALTRE CODE SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD
E DIRAMAZIONE ROMA NORD RISPETTIVAMENTE
DA TOR VERGATA AL RACCORDO
E DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO
USCIAMO DA ROMA
CODE SULLA VIA APPIA DA TERRACINA A PONTALTO, VERSO LATINA
INFINE, A FORMIA, SULLA VIA FLACCA CODE TRA PORTO SALVO E VIA VINDUCIIO, IN DIREZIONE FORMIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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