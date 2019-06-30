Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 18.50 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DA FORMIA
SULLA VI AFLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA, IN DIREZIONE SCAURI
ALTRE CODE SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E SPERLONGA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, IN DIREZIONE SUD
RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE ROMITO E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
DISAGI ANCHE SULLA ROMA-TARQUINIA, CODE DA CERVETERI A PALIDORO, IN DIREZIONE ROMA
IDEM, CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL RACCORDO
E INFINE, SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral