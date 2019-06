Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 18.50 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PARTIAMO DA FORMIA

SULLA VI AFLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA, IN DIREZIONE SCAURI

ALTRE CODE SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E SPERLONGA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, IN DIREZIONE SUD

RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE ROMITO E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

DISAGI ANCHE SULLA ROMA-TARQUINIA, CODE DA CERVETERI A PALIDORO, IN DIREZIONE ROMA

IDEM, CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL RACCORDO

E INFINE, SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral