Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E LAURENTINA
A SEGUIRE RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E APPIA
CODE DOVUTE AL TRAFFICO DEL RIENTRO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E DIRAMAZIONE ROMA NORD, RISPETTIVAMENTE
A PARTIRE DA TOR VERGATA
E DAL BIVIO DI SETTEBAGNI AL RACCORDO
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-TARQUINIA, CODE A TRATTI DA MARINA DI CERVETERI A PALIDORO, IN DIREZIONE ROMA
RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE ROMITO E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, IN DIREZIONE FORMIA
IDEM, CODE SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E SPERLONGA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA, IN DIREZIONE SCAURI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
APPUNTAMNETO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
MA PRIMA ASTRALINFOMOBILITA AUGURA A TUTTI
BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
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