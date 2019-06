Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E LAURENTINA

A SEGUIRE RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E APPIA

CODE DOVUTE AL TRAFFICO DEL RIENTRO

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E DIRAMAZIONE ROMA NORD, RISPETTIVAMENTE

A PARTIRE DA TOR VERGATA

E DAL BIVIO DI SETTEBAGNI AL RACCORDO

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-TARQUINIA, CODE A TRATTI DA MARINA DI CERVETERI A PALIDORO, IN DIREZIONE ROMA

RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE ROMITO E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, IN DIREZIONE FORMIA

IDEM, CODE SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E SPERLONGA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA, IN DIREZIONE SCAURI

ERA L’ULTIMA NOTIZIA

APPUNTAMNETO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

MA PRIMA ASTRALINFOMOBILITA AUGURA A TUTTI

BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

